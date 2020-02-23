 Бринзак: Сподіваюся, у міністерстві розуміють, що один невдалий старт не може вплинути на фінансування біатлону | Біатлон | Champion.com.ua
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Бринзак: Сподіваюся, у міністерстві розуміють, що один невдалий старт не може вплинути на фінансування біатлону

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Бринзак: Сподіваюся, у міністерстві розуміють, що один невдалий старт не може вплинути на фінансування біатлону
#Бринзак, #Підгрушна

Джерело - xsport.ua.

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак сподівається, що нові працівники міністерства розуміють, що один старт, навіть якщо він невдалий, не може вплинути на фінансування.

Про це він заявив в інтерв'ю xsport.ua.

"Наскільки медаль в жіночій естафеті була важливою з точки зору фінансування на наступний рік? Сподіваюся, що нові працівники міністерства і всі ті, хто вже працював там, розуміють, що один старт, навіть якщо він невдалий, не може вплинути на фінансування.

Біатлон приніс нашій країні сотні медалей найвищого рівня. Один або два збоїв не може поховати цей вид спорту. Потрібно підтримувати нас.

У біатлоні на Олімпіаді розігрують 13 медалей. І навіть 4-5 місця показують, що Україна в еліті світового біатлону. 

Якщо не будемо помилятися в підготовці, не буде проблем з лижами, то сподіваюся, що все буде добре. В Україні дуже багато уболівальників біатлону.

Ми все це робимо не для себе, а для наших уболівальників. З кожним роком їх армія збільшується. Це мотивує нас", - зазначив Бринзак. 

Нагадаємо, єдину медаль збірна України завоювала 22 лютого в класичній жіночій естафеті. У медальному заліку Україна посіла 8-6 місце.

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