 Підгрушна виборола для України бронзу в естафеті на чемпіонаті світу | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Підгрушна виборола для України бронзу в естафеті на чемпіонаті світу
Сьогодні 13:53 1356
Чемпіонат світу. Естафета 4х7,5. Чоловіки: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 14:59 1189
Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі: онлайн-трансляція чемпіонського бою
Сьогодні 11:47 674
Венесуелка встановила рекорд світу у потрійному стрибку
Сьогодні 11:15 712
Чемпіонат світу: Де дивитися чоловічу естафету
Сьогодні 10:23 482
Українець Амосов переміг у головному поєдинку турніру Bellator 239
Сьогодні 09:12 797
Півзахисник Шахтаря потрапив до збірної тижня Ліги Європи
Вчора 20:55 1883
Півзахисник Шахтаря потрапив до ТОП-10 найдорожчих молодих гравців Бразилії
Вчора 17:25 811
Шевченко відреагував на інформацію про повернення у Мілан
Вчора 14:51 5204
Костюк впевнено пробилася у півфінал турніру в Єгипті
Вчора 13:20 1163
Блоги
Станіслав Горуна: Ми застряли у середньовіччі
Станіслав Горуна: Ми застряли у середньовіччі Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:22 351
Шоу триває! Гравець Кременчука закинув шедевральну шайбу з льоту
Шоу триває! Гравець Кременчука закинув шедевральну шайбу з льоту Андрій Твердохліб
Вчора 12:44 616
Легендарне золото! 6 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Легендарне золото! 6 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Андрій Твердохліб
Вчора 12:05 1043 2
Росія почала війну тут: ультрас Динамо вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Росія почала війну тут: ультрас Динамо вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні Андрій Твердохліб
Вчора 11:34 881
Тайсон вшанував пам'ять загиблого Кобі Браянта
Тайсон вшанував пам'ять загиблого Кобі Браянта Valeriy Ruchka
20.02.2020 21:06 674
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:15 Біатлон Бринзак: Тренер Логінова взяв акредитацію у нас, щоб потрапити на трасу 87
14:59 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Естафета 4х7,5. Чоловіки: онлайн-трансляція. LIVE 1189
14:57 Футбол Клопп відповів на лист 10-річного фана МЮ, який просив Ліверпуль перестати перемагати 160
14:46 Біатлон Збірна України продемонструвала найкращу скорострільність в естафеті 347
14:29 Футбол Бетіс - Мальорка 3:3. Огляд матчу 105
14:28 Пряма трансляція Челсі - Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу 27 туру АПЛ. LIVE 463
14:15 Футбол Моурінью: Челсі – фаворит в боротьбі за четверте місце 192
14:00 Пряма трансляція Маріуполь - Зоря: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE 852
13:53 Біатлон Підгрушна виборола для України бронзу в естафеті на чемпіонаті світу 1356
13:45 Футбол Український чемпіон світу може перейти у латвійський Спартак 412
13:32 Футбол Баварія - Падерборн 3:2. Огляд матчу 193
13:18 Біатлон Бринзак: Тренер Логінова міг взяти чиюсь акредитацію 231
12:58 Футбол Брешія - Наполі 1:2. Огляд матчу 169
12:46 Інше Oll.tv пообіцяв компенсацію користувачам за проблеми з трансляцією Ліги Європи 197
12:46 Біатлон Чемпіонат світу. Естафета 4х6. Жінки: онлайн-трансляція. LIVE 4479 1
12:30 Хокей Сент-Луїс знищив Даллас, перемоги Рейнджерс та Бостона. Результати матчів НХЛ 214
12:14 Бокс Ф’юрі виявився на 19 кг важчим від Вайлдера 789
11:55 Баскетбол Торонто обіграв Сан-Антоніо, перемоги Лейкерс та Далласа. Результати матчів НБА 203
11:47 Бокс Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі: онлайн-трансляція чемпіонського бою 674
11:44 Футбол Ніцца - Брест 2:2. Огляд матчу 140
11:31 Пряма трансляція Леванте - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 25 туру Ла-Ліги. LIVE 196
11:31 Футбол Командою Саши Штукатура цікавляться футбольні агенти 348 1
11:22 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 400763
11:15 Легка атлетика Венесуелка встановила рекорд світу у потрійному стрибку 712
10:56 Біатлон Обшуки у російських біатлоністів: Відомого тренера підозрюють у транспортуванні допінгу 8539 2

Підгрушна виборола для України бронзу в естафеті на чемпіонаті світу

Сьогодні 13:53 1356 0
Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу
Підгрушна виборола для України бронзу в естафеті на чемпіонаті світу
#Підрушна, #Джима, #Меркушина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 лютого, на чемпіонаті світу відбулася жіноча естафета 4х6 км.

Збірну України у гонці представляли - Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко, і Олена Підгрушна.

Актуально: Визначився склад збірної України на чоловічу естафету чемпіонату світу

Першою на дистанції стартувала Анастасія Меркушина, яка на двох вогневих рубежах допустила два промахи та передала естафету сьомою із відставанням у 37 секунд від лідерів гонки. На одну позицію збірну України підняла Юлія Джима, яка передала естафету з 1:14 хвилини відставання від італійок.

Віта Семеренко допустила один промах на стрільбі лежачи та із другого додаткового патрона змогла закрити мішень у стійці. У підсумку українка прийшла восьмою, відстаючи від першого місця на 54 секунди.

Олена Підгрушна на останньому етапі продемонструвала ідеальну влучність та після останньої стрільби вийшла на другій позиції. Однак програла позицію Німеччині та у підсумку фінішувала третьою.

Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії, другими стали німкені.

Чемпіонат світу

Естафета, Жінки

22 лютого

1. Норвегія (1+9)  1:07:05,7
2. Німеччина (0+9)  +10,7
3. Україна (0+8)  +18,4
4. Чехія (0+10) +31,1
5. Швеція (1+11) +44,9
6. Швейцарія (0+11) +47,1

Нагадаємо, збірна України посіла 10-е місце в одиночній змішаній гонці.

Коментарі ()