Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 лютого, на чемпіонаті світу відбулася жіноча естафета 4х6 км.

Збірну України у гонці представляли - Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко, і Олена Підгрушна.

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Першою на дистанції стартувала Анастасія Меркушина, яка на двох вогневих рубежах допустила два промахи та передала естафету сьомою із відставанням у 37 секунд від лідерів гонки. На одну позицію збірну України підняла Юлія Джима, яка передала естафету з 1:14 хвилини відставання від італійок.

Віта Семеренко допустила один промах на стрільбі лежачи та із другого додаткового патрона змогла закрити мішень у стійці. У підсумку українка прийшла восьмою, відстаючи від першого місця на 54 секунди.

Олена Підгрушна на останньому етапі продемонструвала ідеальну влучність та після останньої стрільби вийшла на другій позиції. Однак програла позицію Німеччині та у підсумку фінішувала третьою.

Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії, другими стали німкені.

Чемпіонат світу

Естафета, Жінки

22 лютого

1. Норвегія (1+9) 1:07:05,7

2. Німеччина (0+9) +10,7

3. Україна (0+8) +18,4

4. Чехія (0+10) +31,1 5. Швеція (1+11) +44,9 6. Швейцарія (0+11) +47,1

Нагадаємо, збірна України посіла 10-е місце в одиночній змішаній гонці.