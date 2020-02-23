Джерело - Чемпіон.

Російський біатлоніст Олександр Логінов не виступить в мас-старті на чемпіонаті світу з біатлону в Ангольці.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на тренерський штаб збірної Росії.

Актуально: Італійська поліція провела обшуки у російських біатлоністів

Логінов повинен був виступити під першим номером, як переможець спринту чемпіонату світу, але останні події змусили Олександра відмовитися від гонки.

Варто відзначити, що замість Логінова на мас-старті може виступити українець Артем Прима, який є першим запасним.