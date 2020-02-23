Джерело - Чемпіон.
Російський біатлоніст Олександр Логінов не виступить в мас-старті на чемпіонаті світу з біатлону в Ангольці.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на тренерський штаб збірної Росії.
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Логінов повинен був виступити під першим номером, як переможець спринту чемпіонату світу, але останні події змусили Олександра відмовитися від гонки.
Варто відзначити, що замість Логінова на мас-старті може виступити українець Артем Прима, який є першим запасним.