 Нерви були на межі, - Семеренко | Біатлон | Champion.com.ua
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Семеренко: Нерви були на межі

Сьогодні 20:48 450 0
Збірна України розуміла, що є шанс заробити медаль в естафетній гонці
Семеренко: Нерви були на межі
#Семеренко

Джерело - biathlon.com.ua.

Усі дівчата, які здобули бронзові нагороди на чемпіонаті світу в Антгольці дуже переживали.

Про це розповіла Віта Семеренко, яка йшла третьою в гонці.

"Звичайно, в першу чергу хочу привітати всіх дівчат! Спасибі їм велике, що все-таки на останній ривок ми зібралися. Всі розуміли, що є шанс в естафетній, командній гонці. Але нерви, звичайно, теж були на межі - все нервували, переживали", - сказала Семеренко.

Нагадаємо, збірна України посіла 10-е місце в одиночній змішаній гонці.

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