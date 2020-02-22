Усі дівчата, які здобули бронзові нагороди на чемпіонаті світу в Антгольці дуже переживали.

Про це розповіла Віта Семеренко, яка йшла третьою в гонці.

"Звичайно, в першу чергу хочу привітати всіх дівчат! Спасибі їм велике, що все-таки на останній ривок ми зібралися. Всі розуміли, що є шанс в естафетній, командній гонці. Але нерви, звичайно, теж були на межі - все нервували, переживали", - сказала Семеренко.