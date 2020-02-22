Українка йшла другою в сьогоднішній бронзовій естафеті на чемпіонаті світу

Як мінімум дві команди подарували збірній Україні шанс на бронзу в сьогоднішній естафеті на чемпіонаті світу в Антгольці.

Таку думку висловила Юлія Джима.

"Як мінімум дві команди точно дали нам шанс на бронзу. Рада і за себе, і за дівчат - вони молодці! Ми дійсно по-особливому концентруємося на цих перегонах. Бо раніше ми завжди претендували на подіуми, і зараз на цій пам'яті нам дуже допомагає віра в те, що ми - сильні", - сказала Джима.

Нагадаємо, Підгрушна виборола для України бронзу в естафеті на чемпіонаті світу.

Раніше збірна України посіла 10-е місце в одиночній змішаній гонці.