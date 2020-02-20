Фуркад: Моя стратегія спрацювала

Джерело - sports.ru.
Мартен Фуркад задоволений своєю стратегією у індивідуальній гонці, яка дозволила йому стати чемпіоном світу.
Про це розповів сам французький біатлоніст.
"Що стосується мого останнього пострілу, то я був дуже злий, тому що знав, що можу не виграти цю гонку з одним промахом. У підсумку я щасливий, що дістався до перемоги. Моя стратегія спрацювала.
Мені завжди вдаються довгі гонки. Мені подобається боротися з собою, коли навколо нікого немає. Я можу фокусуватися тільки на собі, і це приносить мені задоволення.
Ця перемога багато чого для мене означає. У минулому році я був дуже поганий, так що це був шанс показати, що я досі в порядку.
Я радий, що поруч зі мною сьогодні на подіумі саме ці хлопці", - розповів Фуркад.
Раніше, Прима посів 36-е місце в індивідуалці.
Нагадаємо, Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу.