Збірна України побіжить естафету на чемпіонаті світу у найсильнішому складі.

Про це розповів старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

"А є вже розуміння, хто буде виступати в естафеті? Є два-три варіанти, які я розглядаю. Ще треба почекати, яка ситуація буде з Підручним після завтрашнього старту. Якщо все буде нормально, то станом на зараз скажу, що будуть варіанти з Підручним, Примою, Семеновим, Ткаленком і Цимбалом. Дудченко, я думаю, що в естафету не ставитимемо", - розповів Санітра.