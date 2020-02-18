У жіночому мас-старті Україну представить тільки Підгрушна

Інші українки не зуміли пробитися в заключну особисту гонку ЧС-2020

У жіночий мас-старт на чемпіонаті світу-2020 на Антгольці пробилася тільки одна представниця збірної України - Олена Підгрушна.

Про це повідомляє sport.ua.

Попередній старт-лист на мас-старт був сформований за підсумками сьогоднішньої індивідуальної гонки.

Нагадаємо, старт-лист на мас-старт формується за трьома квотами. У нього потрапляють всі призери особистих гонок нинішнього ЧС і топ-15 загального заліку Кубка світу.

Решта учасниць добираються за третьою квотою: туди потрапляють біатлоністки, які набрали найбільше очок в особистих гонках на нинішньому ЧС серед тих, хто не пробився в мас-старт за першими двома квотами.

Підгрушна відібралася в мас-старт саме за третьою квотою. Віта Семеренко і Юлія Джима - в списку запасних за третьою квотою - на рахунку кожної по 45 очок. Для того, щоб забезпечити собі місце в мас-старті, їм не вистачило по 3 очки.

Нагадаємо, Підручний не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.