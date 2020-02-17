 Основа збірної України виступить на чемпіонаті Європи | Біатлон | Champion.com.ua
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Основа збірної України виступить на чемпіонаті Європи

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В українських біатлоністів дуже насичений графік
Основа збірної України виступить на чемпіонаті Європи
#Санітра, #Підручний

Джерело - UA-футбол.

На чемпіонаті Європи в Раубичах (4-7 березня) планується участь основного складу, включаючи чемпіона світу-2019 у переслідуванні Дмитра Підручного.

Про це тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра заявив в інтерв'ю Biathlon News.

"Якщо всі будуть здорові, не плануємо змінювати нікого. 6 спортсменів з чемпіонату світу будуть стартувати", - сказав Санітра.

На чемпіонаті світу в Антгольці Україну представляють Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Сергій Семенов і Богдан Цимбал. Руслан Ткаленко знаходиться в заявці команди в статусі запасного.

Раніше, ФБУ має більший бюджет за Союз біатлоністів Росії.

Нагадаємо, Підручний фінішував 30-им у персьюті на чемпіонаті світу.

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