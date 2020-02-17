Основа збірної України виступить на чемпіонаті Європи

В українських біатлоністів дуже насичений графік

На чемпіонаті Європи в Раубичах (4-7 березня) планується участь основного складу, включаючи чемпіона світу-2019 у переслідуванні Дмитра Підручного.

Про це тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра заявив в інтерв'ю Biathlon News.

"Якщо всі будуть здорові, не плануємо змінювати нікого. 6 спортсменів з чемпіонату світу будуть стартувати", - сказав Санітра.

На чемпіонаті світу в Антгольці Україну представляють Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Сергій Семенов і Богдан Цимбал. Руслан Ткаленко знаходиться в заявці команди в статусі запасного.

Раніше, ФБУ має більший бюджет за Союз біатлоністів Росії.

Нагадаємо, Підручний фінішував 30-им у персьюті на чемпіонаті світу.