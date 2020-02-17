ФБУ має більший бюджет за Союз біатлоністів Росії

У Федерації біатлону України річний бюджет на 200 тис євро більший, ніж у Союзу біатлоністів Росії.

Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

"Який бюджет вашої федерації? Близько двох мільйонів євро на рік. Це гроші від держави. Плюс спонсори, які за чотири роки внесли близько 800 тисяч доларів. Допомагали невеликими траншами, наші спонсори не сировинні монстри, як у вас.

А ми всі бідними вас вважаємо. У СБР з урахуванням призових від IBU і спонсорських близько 1,8 мільйона євро в рік.

У вас були ситі часи. Пам'ятаю чартери в Ванкувер і 750 тисяч доларів призових за олімпійське золото від Михайла Прохорова. У будь-якого спортсмена і тренера дах зірве", - розповів Бринзак.

