 ФБУ має більший бюджет за Союз біатлоністів Росії | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Українці фінішували за межами ТОП-20 гонки переслідування на чемпіонаті світу
Вчора 16:49 1116 2
Ліга чемпіонів. Атлетіко Мадрид - Ліверпуль: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:00 92
Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:50 1031
У Полтаві та Кременчуці відбулися традиційні Тренування із зіркою
Сьогодні 12:19 176
Челсі - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 11:19 556
Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію
Сьогодні 10:15 7519
Рейтинг WTA: Світоліна втратила дві позиції
Сьогодні 08:46 32979
Цуренко програла у фіналі турніру в Єгипті
Вчора 19:38 964 1
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Вчора 16:50 19200
Підгрушна не потрапила у ТОП-10 у гонці переслідування на чемпіонаті світу
Вчора 14:41 1104
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:40 Біатлон Фуркад: Я пишаюся братами Бо 3
15:25 Фігурне катання Українці виграли золото і срібло на турнірі в Угорщині 208
15:15 Плавання Українська спортсменка виступала на чемпіонаті світу під прапором Угорщини 928
15:00 Футбол Ліга чемпіонів. Атлетіко Мадрид - Ліверпуль: онлайн-трансляція 92
14:56 Шахи Музичук здобула бронзу на Супертурнірі у США 195
14:50 Футбол Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон: онлайн-трансляція 1031
14:46 Біатлон ФБУ має більший бюджет за Союз біатлоністів Росії 491
14:29 Легка атлетика Українки вибороли срібло на етапі Кубка світу зі стрибків на батуті 299
14:17 Біатлон Бо відповів на критику російських уболівальників 358
13:59 Стрибки у воду Українські стрибунки у воду вибороли бронзу на турнірі у Мадриді 208
13:49 Футбол Ліга чемпіонів: розклади плей-оф 785
13:45 Боротьба Беленюк: Мій батько загинув з політичних мотивів 1194
13:27 Футбол Корітіба цікавиться гравцем Шахтаря 322
13:13 Бокс Ф’юрі: Поб'ю Вайлдера в будь-якому випадку 755
12:55 Футбол Атлетік - Осасуна 0:1. Огляд матчу 198
12:45 Футбол Реал хоче підписати Де Брейне 493
12:38 Блог Зідан отримав ногою по обличчю під час матчу проти Сельти 1585
12:29 Футбол Каргбо хоче грати за збірну Бельгії 781
12:19 Хокей У Полтаві та Кременчуці відбулися традиційні Тренування із зіркою 176
12:15 Футбол Конте вказав причину поразки від Лаціо 431
11:58 Футбол Лілль - Марсель 1:2. Огляд матчу 206
11:51 Блог Ватний чи легендарний? Василю Ломаченку - 32! 486 2
11:47 Футбол Захисник Шахтаря кінцівку сезону проведе у Португалії 316
11:38 Біатлон Легендарну українську біатлоністку звинуватили у корупції 1346
11:19 Пряма трансляція Челсі - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE 556

ФБУ має більший бюджет за Союз біатлоністів Росії

Сьогодні 14:46 491 0
Українські біатлоністи мають серйозний бюджет
ФБУ має більший бюджет за Союз біатлоністів Росії
#Бринзак, #ФБУ

Джерело - matchtv.ru.

У Федерації біатлону України річний бюджет на 200 тис євро більший, ніж у Союзу біатлоністів Росії.

Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

"Який бюджет вашої федерації? Близько двох мільйонів євро на рік. Це гроші від держави. Плюс спонсори, які за чотири роки внесли близько 800 тисяч доларів. Допомагали невеликими траншами, наші спонсори не сировинні монстри, як у вас.

А ми всі бідними вас вважаємо. У СБР з урахуванням призових від IBU і спонсорських близько 1,8 мільйона євро в рік.

У вас були ситі часи. Пам'ятаю чартери в Ванкувер і 750 тисяч доларів призових за олімпійське золото від Михайла Прохорова. У будь-якого спортсмена і тренера дах зірве", - розповів Бринзак.

Нагадаємо, Підручний фінішував 30-им у персьюті на чемпіонаті світу.

Коментарі ()