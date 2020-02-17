Фуркад: Я пишаюся братами Бо

Лідер збірної Франції Мартен Фуркад підтримав норвежців Тар'єя і Йоганнеса Бо, які розкритикували росіянина Олександра Логінова за його допінгове минуле.

Про це розповів сам французький біатлоніст.

"Я не переживаю за Тар'єя і Йоганнеса, вони звикли бути на публіці. Я дуже пишаюся ними. Я довго відчував себе самотнім, коли говорив про Логінова. Я був дійсно задоволений, коли почув, що вони сказали з цього приводу.

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Я знаю, що вони відчувають і що думають. І я ніколи не сумнівався в них.

Вчора вони говорили (на цю тему), а я ні. Так що я повинен сказати, що дуже гордий ними", - відзначив Фуркад.