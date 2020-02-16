Тарьєй Бо: Логінов не заслуговує на те, щоб стояти тут

Норвезький біатлоніст Тарьєй Бо вважає несправедливою перемогу у спринті на чемпіонаті світу росіянина Олександра Логінова, який відбував дискваліфікацію за допінг.

Про це сказав сам спортсмен.

За словами Бо, росіянин, який раніше відбував дискваліфікацію за вживання допінгу, не гідний стояти на п'єдесталі чемпіонату світу.

"Важко бути четвертим на чемпіонаті світу, знаючи, що той, хто взяв золото, раніше був дискваліфікований за допінг. Це трохи негідно нас - тих, хто чесно бореться. Сьогодні Росія вже була в заголовках, і ми отримали олімпійську бронзу через те, що вони обдурили всіх на Іграх в Сочі, а тепер через те ж я втрачаю бронзу. Шкода, що не можна прибрати його з підсумкових результатів. Він не заслуговує на те, щоб стояти тут", - сказав Бьо.