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Бо відповів на критику російських уболівальників

Сьогодні 14:17 358 0
Норвежець спокійно відреагував на образи росіян
Бо відповів на критику російських уболівальників
#Бо

Джерело - isport.uа.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо здивований реакцією російських фанатів біатлону.

Про це розповів сам норвезький біатлоніст.

"Я нічого нового про себе не почув. Не знаю, як правильно відреагувати, адже це вже переходить межі.

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Вони перейшли на особистий рівень, але це їх право. Росіяни вболівають за своїх спортсменів і можуть висловлювати свою думку в Мережі. Ніхто їм цього не заборонить", - розповів Бо.

Варто відзначити, що після чоловічої спринтерської гонки Йоганнес Бо заявив, що перемога росіянина Логінова виглядає дивною.

Нагадаємо, Підручний фінішував 30-им у персьюті на чемпіонаті світу.

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