 Падіння Підручного у спринті на чемпіонаті світу. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Чемпіон спільно з УХЛ провів Тренування із зіркою у Полтаві
Сьогодні 17:45 166
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Сьогодні 17:12 13696
Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу
Сьогодні 17:04 897
Акобія виграла медаль чемпіонату Європи
Вчора 21:54 450
Ткач перемогла росіянку та стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби
Вчора 21:21 1185
Чемпіонат світу з біатлону 2020 в Антгольці: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 21:00 4516
Манчестер Сіті дискваліфікували з Ліги чемпіонів
Вчора 20:43 4850
Динамо звернулося у поліцію через публікацію статті у ЗМІ
Вчора 19:48 1363
Гірн назвав дату бою Усик - Чісора
Вчора 19:28 1811
Підручний та Прима побіжать спринт на чемпіонаті світу
Вчора 19:12 728
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:28 Футбол Лейпциг розгромив Вердер, Вольфсбург обіграв Гоффенгайм. Результати 22 туру Бундесліги 30
18:06 Футбол Динамо розібралося із Динамо Тбілісі у контрольному матчі 602
17:56 Футбол Лечче із Шаховим обіграло СПАЛ у 24 турі Серії А 142
17:45 Хокей. УХЛ Чемпіон спільно з УХЛ провів Тренування із зіркою у Полтаві 166
17:26 Футбол Додо та Майкон повернулися у розташування Шахтаря 598
17:21 Блог Падіння Підручного у спринті на чемпіонаті світу 438
17:12 Біатлон Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється) 13696
17:04 Біатлон Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу 897
16:45 Баскетбол Дніпро вдруге розібрався із Харківськими Соколами у Суперлізі 129
16:25 Футбол Бернлі переміг Саутгемптон у 26 турі АПЛ 115
16:04 Футбол Майорка здобула мінімальну перемогу над Алавесом у 24 турі Ла-Ліги 131
15:45 Теніс Цуренко вийшла до фіналу турніру в Єгипті 381
15:35 Футбол Лінарес: Ломаченко хоче провести реванш зі мною 368
15:14 Футбол Рамос хоче продовжити контракт з Реалом до 2023 року 150
14:56 Пряма трансляція Барселона - Хетафе: онлайн-трансляція матчу 24 туру чемпіонату Іспанії. LIVE 604
14:47 Футбол Миколенко - 4-й найдорожчий лівий захисник до 21 року в світі 791
14:24 Футбол Бенітес перебуває на карантині через епідемію коронавірусу 226
14:13 Біатлон Росія позбудеться першого місця в медальному заліку Олімпіади-2014 457
13:49 Футбол Гвардіола влітку обміркує своє майбутнє в Манчестер Сіті, якщо клуб не виграє апеляцію 277
13:36 Футбол Рабйо і Ремзі можуть стати частиною угоди з переходу Погба в Ювентус 239
13:14 Футбол Валенсія - Атлетіко 2:2. Огляд матчу 179
12:46 Бокс Гірн: Сміт не вийшов з переговорів з Альваресом 193
12:24 Футбол Боруссія Д - Айнтрахт 4:0. Огляд матчу 475
12:09 Футбол Власники Манчестер Юнайтед готові продати клуб за шалену суму 602
11:43 Футбол Тоттенгем продасть Даєра влітку, якщо він не продовжить контракт 387

Падіння Підручного у спринті на чемпіонаті світу

Сьогодні 17:21 Valeriy Ruchka 438 0
Падіння Підручного у спринті на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної України з біатлону, чемпіон світу в гонці переслідування-2019 Дмитро Підручний не зміг завоювати медаль в спринті на світовій першості в італійській Антхольц–Антерсельві.

Під час стрільби стоячи українець допустив промах останнім пострілом, який не дозволив йому вийти на трасу лідером після другого рубежу.

Більш того, Підручний ще й наступив собі на палицю, через що втратив рівновагу і розпластався на лижні, втративши таким чином ще кілька дорогоцінних секунд.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()