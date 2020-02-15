Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної України з біатлону, чемпіон світу в гонці переслідування-2019 Дмитро Підручний не зміг завоювати медаль в спринті на світовій першості в італійській Антхольц–Антерсельві.

Під час стрільби стоячи українець допустив промах останнім пострілом, який не дозволив йому вийти на трасу лідером після другого рубежу.

Більш того, Підручний ще й наступив собі на палицю, через що втратив рівновагу і розпластався на лижні, втративши таким чином ще кілька дорогоцінних секунд.

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