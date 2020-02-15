Журавок здобула бронзу на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
У рамках сьомого етапу Кубка IBU в Мартелл-валь-Мартелло відбулася жіноча спринтерська гонка.
Юлія Журавок продемонструвала ідеальну стрільбу та у підсумку завоювала медаль. Українка поступилася лише норвежці Сюнневе Сулемдаль та переможниці гонки - шведці Елізабет Гогберг.
Відзначимо, що на спринт були заявлені шість українок, але Ольга Абрамова і Надія Бєлкіна не стартували
Кубок IBU
Мартелл-валь-Мартелло, Італія
Спринт, Жінки
15 лютого
1. Елізабет Гогберг (0+0) 21:59,7
2. Сюнневе Сулемдал (0+0) +19,0
3. Юлія Журавок (0+0) +36,8
...
30. Катерина Бех (2+1) +1:43,6
47. Анна Кривонос (0+1) +2:29,0
57. Анастасія Расказова (2+1) +2:56,7
DNS. Ольга Абрамова
DNS. Надія Бєлкіна
Раніше, Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу.
Нагадаємо, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на чемпіонаті світу.