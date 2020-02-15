Журавок здобула бронзу на Кубку IBU

Журавок знову взяла медаль у Мартел-валь-Мартелло

Джерело - Чемпіон.

У рамках сьомого етапу Кубка IBU в Мартелл-валь-Мартелло відбулася жіноча спринтерська гонка.

Юлія Журавок продемонструвала ідеальну стрільбу та у підсумку завоювала медаль. Українка поступилася лише норвежці Сюнневе Сулемдаль та переможниці гонки - шведці Елізабет Гогберг.

Відзначимо, що на спринт були заявлені шість українок, але Ольга Абрамова і Надія Бєлкіна не стартували

Кубок IBU

Мартелл-валь-Мартелло, Італія

Спринт, Жінки

15 лютого

1. Елізабет Гогберг (0+0) 21:59,7

2. Сюнневе Сулемдал (0+0) +19,0

3. Юлія Журавок (0+0) +36,8

...

30. Катерина Бех (2+1) +1:43,6

47. Анна Кривонос (0+1) +2:29,0

57. Анастасія Расказова (2+1) +2:56,7

DNS. Ольга Абрамова

DNS. Надія Бєлкіна

Раніше, Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу.

Нагадаємо, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на чемпіонаті світу.