Журавок виступить на етапі Кубка IBU попри участь на чемпіонаті світу

Українська біатлоністка відібралась до складу України на чемпіонат світу

У четвер, 13 лютого, Юлія Журавок виступить в суперспринті на етапі Кубка IBU в Валь Мартелло (Італія).

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

При цьому Журавок увійшла до складу збірної України на чемпіонат світу в Антхольц-Антерсельві, проте в першій гонці, змішаній естафеті, вона не виступить.

Склад збірної України на етап Кубка IBU в Валь Мартелло:

Чоловіки: Андрій Доценко, Артем Тищенко, Віталій Труш, Тарас Лесюк, Руслан Бригадир.

Жінки: Юлія Журавок, Надія Бєлкіна, Ольга Абрамова, Катерина Бех, Анна Кривонос, Анастасія Рассказова

Раніше, України назвала склад на змішану естафету чемпіонату світу.

Нагадаємо, збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2020.