 Журавок виступить на етапі Кубка IBU попри участь на чемпіонаті світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Журавок виступить на етапі Кубка IBU попри участь на чемпіонаті світу

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Українська біатлоністка відібралась до складу України на чемпіонат світу
Журавок виступить на етапі Кубка IBU попри участь на чемпіонаті світу
#Україна, #Кубок IBU

Джерело - biathlon.com.ua.

У четвер, 13 лютого, Юлія Журавок виступить в суперспринті на етапі Кубка IBU в Валь Мартелло (Італія).

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

При цьому Журавок увійшла до складу збірної України на чемпіонат світу в Антхольц-Антерсельві, проте в першій гонці, змішаній естафеті, вона не виступить.

Склад збірної України на етап Кубка IBU в Валь Мартелло:

Чоловіки: Андрій Доценко, Артем Тищенко, Віталій Труш, Тарас Лесюк, Руслан Бригадир.

Жінки: Юлія Журавок, Надія Бєлкіна, Ольга Абрамова, Катерина Бех, Анна Кривонос, Анастасія Рассказова

Раніше, України назвала склад на змішану естафету чемпіонату світу.

Нагадаємо, збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2020.

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