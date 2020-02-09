Журавок здобула бронзу в мас-старті на етапі Кубка IBU

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Юлія Журавок стала третьою в мас-старті на шостому етапі Кубка IBU в італійському Мартелл-валь-Мартелло.

До ТОП-20 також потрапили дві інші наші співвітчизниці - Ольга Абрамова та Надія Бєлкіна.

Зазначимо, що на цьому етапі Кубка IBU тренерський штаб збірної України переглядає біатлоністок, які могли б поїхати у складі основної команди на Чемпіонат світу. Світова першість відбудеться від 13-го до 23-го лютого в італійському Антгольці.

Мас-старт-60. Жінки

1. Іда Лієн (0+1+1+0) 37:22,5

2. Франциска Хільдебранд (0+0+1+0) +13,6

3. Юлія Журавок (0+0+0+1) +20,8

...

13. Ольга Абрамова (0+0+1+1) +1:17,7

19. Надія Бєлкіна (0+3+0+0) +1:47,6

28. Катерина Бех (2+1+2+0) +2:44,6

DNF Анастасія Рассказова (2)