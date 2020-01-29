 Збірну України дискваліфікували в естафеті на юніорському чемпіонаті світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Збірну України дискваліфікували в естафеті на юніорському чемпіонаті світу

Сьогодні 17:55 656 0
Збірну України дискваліфікували після закінчення гонки
Збірну України дискваліфікували в естафеті на юніорському чемпіонаті світу
#Україна

Джерело - biathlon.com.ua.

Сьогодні, 29 січня, у швейцарському Ленцерхайді в рамках юніорського чемпіонату світу відбулася естафета у юніорок, де збірна України посіла сьоме місце.

Збірну України представляли Анастасія Рассказова, Любов Кіпяченкова, Оксана Москаленко і Катерина Бех.

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Катерина Бех, яка бігла четвертий етап, привела українок до фінішу на сьомій позиції, однак після закінчення гонки нашу команду дискваліфікували.

Після стрільби лежачи Бех повинна була відправитися на коло штрафу, але використовувала четвертий запасний патрон і закрила мішень. За правилами запасних патронів на одному рубежі можна використовувати не більше трьох.

Нагадаємо, збірна України має можливість боротися за медалі чемпіонату світу.

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