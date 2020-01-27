Бринзак: Збірна України має можливість боротися за медалі чемпіонату світу

Збірна України надіється здобути медалі на чемпіонаті світу в Італії.

Про це розповів президент федерації біатлону Володимир Бринзак.

"У нас всі останні роки так виходить, що в січні - дуже часто головний біль, а потім на головних стартах виправляємося. Будемо сподіватися, що і в цьому році вийде саме так.

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Я бачу наші можливості боротися за медалі - і в одиночній естафеті, і в класичній можна боротися - у дівчаток в цьому сенсі ситуація трохи краща. У хлопців, на жаль, поки немає такого рівного складу, є проблема з першим етапом. Але я знаю, що Юрай Санітра підготує команду до цієї боротьби", - відзначив Бринзак.