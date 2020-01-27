Українська біатлоністка Дарія Блашко не виступить на чемпіонаті світу-2020 року в Італії.

Про це розповів президент федерації біатлону Володимир Бринзак.

"Дарія Блашко не буде відбиратися на чемпіонат світу. Зараз вона поїде додому, пройде там обстеження, відновиться. Тому що треба розібратися в причинах такого різкого падіння функціональних можливостей після Нового року і неготовність боротися на рівні Кубка світу. Тому, швидше за все, вона не поїде і в Арбер.

Володимир Махлаєв повертається з Дарією і, я думаю, вона буде готуватися до чемпіонату Європи", - розповів Бринзак.