Підгрушна прокоментувала свою помилку, через яку дискваліфікували збірну України

Олена Підгрушна виходила на старт змішаної естафети для того підсилити команду. Але через її помилку команду дискваліфікували.

Ситуацію прокоментувала сама спортсменка.

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"Наскільки я зараз можу проаналізувати цю ситуацію, то, скоріш за все, суддя показав не правильний рубіж словенці, що йшла поруч зі мною. Я на спуску перед стадіоном стояла в спину за нею, і, відповідно, орієнтувалась по ній. І перед тим на трасі хтось мені кричав, що я десята, тому я абсолютно не здивувалася тому, що потрапила на десяту установку.

І потім, коли я вже зняла зброю, тримала її в руках і почала готуватися, в цей момент суддя махає рукою словенці, вказує на десяту установку. Ну і мені показує, мовляв, переходь далі. А оскільки все це відбувалось буквально протягом якоїсь секунди, я не встигла зрозуміти, що відбувається і зорієнтуватись, що потрібно одягти знов зброю і після того перейти на інший килимок. Адже будь-який перехід, згідно з правилами, має відбуватись з одягненою зброєю.

Дуже шкода і я хочу вибачитись і перед спортсменами нашої команди, перед тренерами та вболівальниками. Тому що я якраз і виходила на старт саме для того, аби команда була більш конкурентоспроможною",- сказала Підгрушна.