Збірна України провалила змішану естафету на етапі Кубка світу в Поклюці

Джерело - Чемпіон.

У словенській Поклюці триває 6-й етап Кубку світу з біатлону.Сьогодні, 25 січня, відбулася змішана естафета.

Для української команди вона склалася досить невдало, що й призвело до підсумкового 10-го місця. Нашу країну представили Артем Тищенко, Артем Прима, Юлія Джима і Юлія Журавок.

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Гонку впевнено виграла збірна Франції. Норвегія і Німеччина зайняли друге і третє місце відповідно.

Поклюка. Змішана естафета

25 січня

1.Франція (0+8) 1:17:53,3

2.Норвегія (0+4) +40,6

3.Німеччина (0+5) +1:01,4

4.Росія (0+7) +1:24,8

5.Швеція (0+6) +1:34,1

6.Чехія (1+5) +1:49,8

...

10.Україна (0+9) +3:30,8