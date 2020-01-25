Збірна України провалила змішану естафету на етапі Кубка світу в Поклюці

Джерело - Чемпіон.
У словенській Поклюці триває 6-й етап Кубку світу з біатлону.Сьогодні, 25 січня, відбулася змішана естафета.
Для української команди вона склалася досить невдало, що й призвело до підсумкового 10-го місця. Нашу країну представили Артем Тищенко, Артем Прима, Юлія Джима і Юлія Журавок.
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Гонку впевнено виграла збірна Франції. Норвегія і Німеччина зайняли друге і третє місце відповідно.
Поклюка. Змішана естафета
25 січня
1.Франція (0+8) 1:17:53,3
2.Норвегія (0+4) +40,6
3.Німеччина (0+5) +1:01,4
4.Росія (0+7) +1:24,8
5.Швеція (0+6) +1:34,1
6.Чехія (1+5) +1:49,8
...
10.Україна (0+9) +3:30,8