Україну дискваліфікували в змішаній естафеті

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з біатлону дискваліфікована в змішаній естафеті на шостому етапі Кубка світу в словенській Поклюці.

На останній стрільбі Підгрушна спочатку стала на чужий килимок, а потім переступила на потрібний, не надівши при цьому гвинтівку. Тим самим українка порушила техніку правил безпеки.

Відзначимо, що збірну України дискваліфікували вже після завершення гонки. Наша команда дісталася до фінішу десятою.

Через помилку Підгрушної чоловіча та жіноча збірні України недорахувалися по 110 очок до загального заліку Кубка націй.

Чоловіча збірна, яка ще вчора посідала п'яте місце в Кубку націй, опустилася на 7 місце. Відставання від п'ятого місця, на якому Австрія, становить 159 балів.