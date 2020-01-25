 Україну дискваліфікували в змішаній естафеті | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Україну дискваліфікували в змішаній естафеті
Сьогодні 19:12 1487
Іван Редкач - Денні Гарсія: онлайн-трансляція бою
Сьогодні 21:09 1130
Барселона поступилася Валенсії в Ла-Лізі
Сьогодні 19:33 506
Баварія - Шальке: онлайн-трансляція матчу 19 туру Бундесліги. LIVE
Сьогодні 19:24 283
Редкач - Гарсія: головний шанс для українця в кар'єрі
Сьогодні 19:14 245
Редкач - Гарсія: суперник українця - ТОП! Він перемагав легендарних боксерів
Сьогодні 18:56 398
Хижняк виграв Кубок Странджа
Сьогодні 18:00 476
Збірна України провалила змішану естафету на етапі Кубка світу в Поклюці
Сьогодні 17:29 887
Збірна України у ТОП-5 в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу
Сьогодні 14:55 726
Редкач - Гарсія: букмекери дають невтіший прогноз для українця
Сьогодні 13:58 454
Блоги
Редкач - Гарсія: суперник українця - ТОП! Він перемагав легендарних боксерів
Редкач - Гарсія: суперник українця - ТОП! Він перемагав легендарних боксерів Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:56 396
Росіянина вигнали з Australian Open, через бійку
Росіянина вигнали з Australian Open, через бійку Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:54 957
Ребров - про легендарне Динамо Лобановського - Трендець
Ребров - про легендарне Динамо Лобановського - Трендець Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:22 352
Згадати все! Редкач нокаутував Александера, Гарсія - Гаранадоса
Згадати все! Редкач нокаутував Александера, Гарсія - Гаранадоса Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:39 821
Такого ви ще не бачили. Карколомний прохід, кидок і гол у власні ворота
Такого ви ще не бачили. Карколомний прохід, кидок і гол у власні ворота Андрій Твердохліб
Вчора 14:48 2276
Світоліна, Вільямс, Федерер та інші зірки попрощалися з Каролін Возняцкі
Світоліна, Вільямс, Федерер та інші зірки попрощалися з Каролін Возняцкі Андрій Твердохліб
Вчора 12:38 1595
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони Андрій Твердохліб
Вчора 12:10 5238
Дружина українського футболіста показала соковиті сідниці та запропонувала розгледіти в них прапор України
Дружина українського футболіста показала соковиті сідниці та запропонувала розгледіти в них прапор України Андрій Твердохліб
Вчора 11:24 4939
Відео дня. Світоліна виконала феноменальний удар - Бумеранг і назвала його ударом свого життя
Відео дня. Світоліна виконала феноменальний удар - Бумеранг і назвала його ударом свого життя Андрій Твердохліб
Вчора 11:11 5983
Незарахована шайба в матчі Донбас - Білий Барс: судді розібрали епізод
Незарахована шайба в матчі Донбас - Білий Барс: судді розібрали епізод Андрій Твердохліб
Вчора 10:47 730
Єврокубкові весни українського футболу. На рівні з грандами. Частина 1
Єврокубкові весни українського футболу. На рівні з грандами. Частина 1 Valeriy Ruchka
23.01.2020 23:06 296
Надаль влучив дівчинці м'ячем в обличчя, але потім вибачився і поцілував
Надаль влучив дівчинці м'ячем в обличчя, але потім вибачився і поцілував Valeriy Ruchka
23.01.2020 22:20 1019
Кірьос спародіював Надаля під час матчу на Australian Open
Кірьос спародіював Надаля під час матчу на Australian Open Valeriy Ruchka
23.01.2020 14:02 462
Дербі в студентській баскетбольній лізі закінчилося масовою бійкою
Дербі в студентській баскетбольній лізі закінчилося масовою бійкою Valeriy Ruchka
23.01.2020 10:13 401
"Рука Бога". Мбаппе у півфіналі Кубка французької ліги повторив витівку Марадони
"Рука Бога". Мбаппе у півфіналі Кубка французької ліги повторив витівку Марадони Valeriy Ruchka
23.01.2020 09:43 1382
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:53 Футбол Челсі вибив Халл Сіті з Кубка Англії 133
21:39 Хокей. УХЛ Дніпро – Донбас 1:2. Огляд матчу 136
21:19 Футбол Родрігес: Був шокований від переводу в дубль 527
21:09 Бокс Іван Редкач - Денні Гарсія: онлайн-трансляція бою 1130
21:02 Пряма трансляція Торіно - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 21 туру Серії А. LIVE 352
21:00 Біатлон Підгрушна прокоментувала свою помилку, через яку дискваліфікували збірну України 1727 3
20:50 RunNews Українки потрапили у ТОП-10 світового марафонського рейтингу 189
20:34 Футбол Валенсія - Барселона 2:0. Огляд матчу 540
20:22 Футбол Тоттенгем не зміг переграти Саутгемптон, перемоги Норвіча і Шеффілда. Результати матчів Кубка Англії 190
19:50 Футбол Шахтар - Лех 1:0. Огляд матчу 314
19:33 Футбол Барселона поступилася Валенсії в Ла-Лізі 506
19:24 Пряма трансляція Баварія - Шальке: онлайн-трансляція матчу 19 туру Бундесліги. LIVE 283
19:14 Теніс Редкач - Гарсія: головний шанс для українця в кар'єрі 245
19:12 Біатлон Україну дискваліфікували в змішаній естафеті 1487
19:09 Бокс Збірна України здобула чотири золота і срібло в останній день Кубка Странджа 248
18:56 Блог Редкач - Гарсія: суперник українця - ТОП! Він перемагав легендарних боксерів 398
18:54 Блог Росіянина вигнали з Australian Open, через бійку 963
18:43 Футбол Зубков відзначився дублем за Ференцварош 332
18:27 Футбол Барселона та Ювентус обмінялися гравцями 576
18:16 Футбол Шахтар здобув першу перемогу на зборах в Туреччині 400
18:00 Бокс Хижняк виграв Кубок Странджа 476
17:55 Футбол Лестер мінімально переграв Брентфорд у Кубку Англії 164
17:29 Біатлон Збірна України провалила змішану естафету на етапі Кубка світу в Поклюці 887
17:22 Блог Ребров - про легендарне Динамо Лобановського - Трендець 353
17:01 Футбол Родрігес: Я був не правий, але я зробив висновок з цієї ситуації 726

Україну дискваліфікували в змішаній естафеті

Сьогодні 19:12 1487 0
Україну дискваліфікували в змішаній естафеті
#Підрушна, #Поклюка

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з біатлону дискваліфікована в змішаній естафеті на шостому етапі Кубка світу в словенській Поклюці.

На останній стрільбі Підгрушна спочатку стала на чужий килимок, а потім переступила на потрібний, не надівши при цьому гвинтівку. Тим самим українка порушила техніку правил безпеки.

Відзначимо, що збірну України дискваліфікували вже після завершення гонки. Наша команда дісталася до фінішу десятою.

Через помилку Підгрушної чоловіча та жіноча збірні України недорахувалися по 110 очок до загального заліку Кубка націй.

Чоловіча збірна, яка ще вчора посідала п'яте місце в Кубку націй, опустилася на 7 місце. Відставання від п'ятого місця, на якому Австрія, становить 159 балів.

Коментарі ()