Журавок замінить Підгрушну у змішаній естафеті в Поклюці

Юлія Жураков виступить на четвертому етапі змішаної естафети на Кубку світу у Поклюці

Сьогодні, 25 січня, у словенській Поклюці у рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 відбудеться змішана естафета.

Про це розповів тренер команди Валерій Лєсніков.

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Олена Підгрушна не братиме участь в змішаній естафеті етапу Кубка світу. Капітана збірної, яка ненайкращим чином почувалася після індивідуальної гонки, замінить Юлія Журавок.

Початок гонки о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, дві українки кваліфікувалися до мас-старту у Поклюці.