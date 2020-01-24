Стали відомі склади збірної України на естафети у Поклюці

Джерело - Чемпіон.
Завтра, 25 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону в словенській Поклюці продовжиться одиничною і класичною змішаними естафетами.
Пропонуємо ознайомитися зі стартовими складами команд:
Одиночна змішана естафета (14:15)
4-1. Дмитро Підручний
4-2. Анастасія Меркушина
Повний стартовий лист тут
Змішана естафета (16:00)
15-1. Артем Тищенко
15-2. Артем Прима
15-3. Юлія Джима
15-4. Олена Підгрушна
Повний стартовий лист тут
Раніше, Джима потрапила до ТОП-15 в індивідуальній гонці у Поклюці.
Нагадаємо, збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020.