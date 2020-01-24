Стали відомі склади збірної України на естафети у Поклюці

Підручний і Меркушина виступлять в одиничній естафеті

Джерело - Чемпіон.

Завтра, 25 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону в словенській Поклюці продовжиться одиничною і класичною змішаними естафетами.

Пропонуємо ознайомитися зі стартовими складами команд:

Одиночна змішана естафета (14:15)

4-1. Дмитро Підручний

4-2. Анастасія Меркушина

Повний стартовий лист тут

Змішана естафета (16:00)

15-1. Артем Тищенко

15-2. Артем Прима

15-3. Юлія Джима

15-4. Олена Підгрушна

Повний стартовий лист тут

Раніше, Джима потрапила до ТОП-15 в індивідуальній гонці у Поклюці.

Нагадаємо, збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020.