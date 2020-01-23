Блашко, Джима та ще три українки побіжать індивідуальну гонку

Підгрушна стартуватиме під четвертим номером

Джерело - Чемпіон.

Олена Підгрушна першою з українських біатлоністок почне жіночу індивідуальну гонку на етапі Кубка світу у Поклюці.

Українки почнуть гонку під наступними номерами: Олена Підгрушна (№4), Юлія Джима (№30), Дар'я Блашко (№41), Анастасія Меркушина (№78), Юлія Журавок (№82).

З повним старт-листом жіночої індивідуалки можна ознайомитися на biathlonresults.com. Гонка відбудеться в п'ятницю, початок - о 15:15 за київським часом.

Раніше, Прима посів 18-е місце в індивідуальній гонці у Поклюці.

Нагадаємо, збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020.