Підручний: Важко було покращити позицію

Швидка стрільба на вогневому рубежі не дозволила капітану збірної України Дмитру Підручному покращити результат національної команди у естафеті на Кубку світу у німецькому Рупольдингу.

Про це розповів сам український біатлоніст.

"Про погоду не скажеш, що дуже хороша. Втім, я боровся і намагався відігравати час у суперників. Іноді я навіть нікого не бачив попереду і на трасі. Та й на вогневий рубіж під’їжджав, а звідти вже всі поїхали. Так було і на лежці, і на стійці. Важко було покращити позицію. Позаду вистачало суперників, тому намагався не дати їм наздогнати себе і зберегти гандикап.

Складно було працювати на дистанції. Сподіваюсь, що завтра будуть кращі погодні умови і краща траса. Сьогодні вона розбилася і сніг перемішався. Коли їхав, то лижі та палки просто валилися", - розповів Підручний.