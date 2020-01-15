Сестри Семеренко пропустять етап Кубка світу у Поклюці

Українки залишаться у Рупольдінгу на підготовчий збір до ЧС

Українські біатлоністки Віта і Валентина Семеренки пропустять етап Кубка світу у Поклюці і будуть у німецькому Рупольдінгу проводити підготовку до чемпіонату світу.

Про це Валентина заявила в інтерв'ю UA: Біатлон.

"Чемпіонат світу вже не за горами, і все до нього готуються. Але одночасно не можна забувати про етапи Кубка світу. У Поклюку ми з Вітою не поїдемо - залишимося в Рупольдінгу на підготовчий збір. Потім всією командою відправимося до італійської Лівіньо. Там майже однакова висота над рівнем моря з Антгольц-Антерсельві, де пройде чемпіона світу. Тижня повинно вистачити для акліматизації, щоб потім показати гідний результат", - сказала Семеренко.

Раніше, тренер вказав на готовність Джими.

Нагадаємо, п'ять українок виступить у спринті в Рупольдінгу.