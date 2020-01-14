Тренер вказав на готовність Джими

Українська біатлоністка Юлія Джима вже вийшла на належний рівень і готується до старту на чемпіонату світу.

Про це розповів тренер українки Урош Велепец.

"На початку цього сезону на високі результати не розраховували, планували спокійно готуватися до чемпіонату світу. Але Юля любить індивідуальні гонки, може зібратися на старт. Вона зробила набагато більше, ніж ми очікували.

Тому ми узгодили план: три індивідуальні гонки, набрати очки і далі спокійно готуватися до Поклюки (Словенія) і чемпіонату світу. Подивимося, як там буде.

Відсутність достатньої підготовки влітку? Звичайно, це відчувається, без сумніву. Важко стартувати в декількох гонках поспіль, тому що база не та. Але зараз Юля вже може нормально бігти, адже вийшла на один рівень з іншими дівчатами", - вважає Велепец.