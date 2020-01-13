 Прима може вибороти медаль Олімпіади - Карленко | Біатлон | Champion.com.ua
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Прима може вибороти медаль Олімпіади - Карленко

Вчора 23:15 232 0
Василь Карленко прокоментував досягнення Артема Прими
Прима може вибороти медаль Олімпіади - Карленко
#Прима

Джерело - sport.uа.

Український біатлоніст Артем Прима може стати майбутнім призером Олімпіади.

Про це розповів віце-президент Федерації біатлону України Василь Карленко.

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"Є спортсмени, які швидко виходять на вершину, а іншим потрібен час. Статистика показує, що для цього потрібно 8-12 років. Артем уже вийшов на цей рівень. У нього вже все це є. Трохи не вистачає розуміння функцій і стрільби.

Прима з гідністю представляє команду, його місце в ній. Прийде час, коли він стане на п'єдестал Олімпіади", - відзначив Карленко.

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