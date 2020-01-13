Підгрушна: Результатом у мас-старті задоволена

Українська біатлоністка Олена Підгрушна задоволена своїм виступом у мас-старті, який відбувся в Обергофі в рамках четвертого етапу Кубка світу.

Про це вона заявила в інтерв'ю UA:БІАТЛОН.

"Отримала цікавий та класний досвід. Під час кожної стрільби робила поправку на вітер, на винос, намагалася по-іншому працювати на вогневих рубежах. За стандартних умовах це не вдається. Вітер вносить свої корективи. Несподівано подув – і вже габарит не проходить, а зробити нічого не можеш.

Обергоф – це є Обергоф. В естафеті була найкраща погода за останні десять років. Попри пориви вітру, поправки й інше. Це класична для Обергофа погода. Ще хіба камінці з неба не падали, а так ми вже все бачили (сміється).

Насправді, мозок у шульги працює інакше, аніж у правші. Від моменту, коли я починала займатись біатлоном, і до сих пір у нас немає лівосторонніх гвинтівок. Тож я вимушена працювати правою рукою. Навіть гітару я беру в іншу руку. Можливо, саме через це мені потрібно на долі секунди більше часу на стрільбу. Хоча можу й помилятися. На тренуваннях ми пробували працювати лівою рукою, і тоді я втрачаю в якості стрільби. Це зовсім невиправдано.

Складно було влучити в мішень. Сенсу вицілювати не було. Спробувала з останнім пострілом на заключній стрільбі, але ноги затрусилися і я зрозуміла – чим довше стою, тим гірше. Виконала постріл з думкою, що не влучила, так не влучила. Поїхала на штрафні кола, а на виході здивувалася, бо виявилася ще й 16-ю. Загалом з шістьма промахами фінішувати 18-ю – гарний результат. Я задоволена ним", - зазначила Підгрушна.