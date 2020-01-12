Це рішення прийняте з урахуванням підготовки до чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Українка Анастасія Меркушина не братиме участі у гонках п’ятого етапу Кубка світу в Рупольдингу (Німеччина) та етапу Кубку IBU в Орсблі (Словаччина).

Про це повідомляє UA:БІАТЛОН.

За рішенням тренерського штабу біатлоністка переїде з командою, але надалі попрямує до австрійського Обертіллаху. Саме там вона готуватиметься до стартів у Поклюці (Словенія).

Це рішення прийняте з урахуванням підготовки до чемпіонату світу.

Нагадаємо, 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі. Підгрушна фінішувала у ТОП-20.