Джерело - Чемпіон.
Українка Анастасія Меркушина не братиме участі у гонках п’ятого етапу Кубка світу в Рупольдингу (Німеччина) та етапу Кубку IBU в Орсблі (Словаччина).
Про це повідомляє UA:БІАТЛОН.
За рішенням тренерського штабу біатлоністка переїде з командою, але надалі попрямує до австрійського Обертіллаху. Саме там вона готуватиметься до стартів у Поклюці (Словенія).
Це рішення прийняте з урахуванням підготовки до чемпіонату світу.
Нагадаємо, 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі. Підгрушна фінішувала у ТОП-20.