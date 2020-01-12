Джерело - Чемпіон.

Кайса Мякяряйнен виграла гонку з масовим стартом на 4 етапі Кубку світу, який відбувається у німецькому Обергофі.

Фінка на 4 вогневих рубежах схибила лише одного разу й впевнено завершувала гонку на самоті.

Українка Олена Підгрушна посіла скромне 18-те місце, програвши майже дві з половиною хвилини переможниці.

Зазначимо, напередодні Мякяряйнен відсвяткувала свій 37-й!!! день народження.

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