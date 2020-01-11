Українки провалили індивідуальну гонку на юнацькій Олімпіаді

Українки залишились без медалів

Сьогодні, 11 січня, на юнацьких Олімпійських іграх 2020 року в Лозанні відбулася індивідуальна гонка у жінок в біатлоні.

Найкращою з представниць України стала Ганна Скрипко - 27-ме місце.

Юнацькі Олімпійські ігри

Індивідуальна гонка, жінки

11 січня

1. Альона Мохова (Росія) (1+0+0+1) 32:26,7

2. Жанне Рішар (Франция) (0+0+1+1) +1:03,8

3. Юлія Ковалевська (Білорусь) (0+2+1+0) +1:32,8

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27. Ганна Скрипко (2+0+1+1) +4:58,6

44. Тетяна Продан (0+2+2+2) +6:09,8

51. Дар'я Скрябіна (0+3+3+0) +6:48,1

53. Вікторія Жуковська (1+1+1+1) +7:10,8