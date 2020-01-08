Кубок світу. Розклад етапу в Обергофі

Джерело - Чемпіон.

9 січня спринтерською гонкою у жінок розпочнеться четвертий етап Кубка світу.

В програмі змагань в німецькому Обергофі відбудеться 6 гонок. По два спринти (чоловіки і жінки), естафети та мас-старти.

Прямі трансляції змагань можна буде переглянути на нашому сайті.

4-й етап Кубка світу. Обергоф, Німеччина

(9 - 12 січня)

09.01.2020 15:30. Спринт, 7.5 км, жінки

10.01.2020 15:30. Спринт, 10 км, чоловіки

11.01.2020 13:00. Естафета, 4х6 км, жінки

11.01.2020 15:15. Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

12.01.2020 13:45. Мас-старт, 12.5 км, жінки

12.01.2020 15:30. Мас-старт, 15 км, чоловіки