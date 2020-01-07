 Семенов виступить на етапі Кубка світу в Обергофі | Біатлон | Champion.com.ua
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Семенов виступить на етапі Кубка світу в Обергофі

Сьогодні 21:11 156 0
У нинішньому сезоні Сергій виступав тільки на Кубку IBU
Семенов виступить на етапі Кубка світу в Обергофі
#Семенов, #Україна

Джерело - Sport Arena.

Біатлоніст Сергій Семенов вперше в сезоні виступить на етапі Кубка світу.

Про це він заявив в інтерв'ю UA: Біатлон.

"Хвилювання перед дебютом на Кубку світу в новому сезоні немає - це, скоріше, бажання показати хороший результат, передбачити який в Обергофі практично неможливо. Дуже часто - це лотерея.

На жаль, через пропуск перших етапів Кубка світу я втратив можливість стартувати в перших групах, а в Обергофі це може стати великою перевагою. Тому оцінювати виступи буду вже на протязі етапу. Головне - настрій позитивний, а це вже плюс", - сказав Семенов.

Раніше, Підгрушна виграла коротку індивідуальну гонку на Кубку Австрії.

Нагадаємо,  у різдвяній гонці українці Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний стали другими.

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