Семенов виступить на етапі Кубка світу в Обергофі

Біатлоніст Сергій Семенов вперше в сезоні виступить на етапі Кубка світу.

Про це він заявив в інтерв'ю UA: Біатлон.

"Хвилювання перед дебютом на Кубку світу в новому сезоні немає - це, скоріше, бажання показати хороший результат, передбачити який в Обергофі практично неможливо. Дуже часто - це лотерея.

На жаль, через пропуск перших етапів Кубка світу я втратив можливість стартувати в перших групах, а в Обергофі це може стати великою перевагою. Тому оцінювати виступи буду вже на протязі етапу. Головне - настрій позитивний, а це вже плюс", - сказав Семенов.