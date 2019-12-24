 Сестри Семеренко і Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
23.12.2019 18:30 6381 47
Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки
Вчора 18:24 5288
Дерюгіна: Підготовка українських гімнасток до Олімпіади перебуває під загрозою зриву
Вчора 17:55 322
Легальна ли лотерея Золотой Кубок?
Вчора 15:54 182
Визначився найбільш високооплачуваний спортсмен десятиліття
Вчора 15:12 1918
Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020
Вчора 14:42 1115
Рух отримав заборону на трансфери
Вчора 13:47 892
Балакін: Я був готовий зупинити матч Шахтар — Динамо
Вчора 12:44 1407 1
Захисник Динамо близький до переходу у клуб із США
Вчора 09:13 1806
Колишній найкращий марафонець Європи закликав президента Федерації легкої атлетики України піти з посади
Вчора 00:11 3011
Блоги
Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке
Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 17:26 344
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою Valeriy Ruchka
Вчора 16:43 336
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 Valeriy Ruchka
Вчора 14:21 721
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича Valeriy Ruchka
Вчора 13:58 281
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2 Дима Копий
23.12.2019 18:30 6380 47
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
24 Грудня 2019
23:54 Гімнастика Дерюгіна: Влада перетворює нас на посміховисько 1089 1
23:45 Футзал У матчі зірок-2019 Схід переміг Захід 175
23:37 Футбол Манчестер Юнайтед позбудеться двох футболістів 225
23:30 Біатлон Сестри Семеренко і Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу 178
23:20 Футбол Визначено найкращого гравця Динамо у грудні 200
23:10 Футбол Голанд вибрав клуб, в якому продовжить кар'єру 175
22:54 Футбол Посол України в Іспанії: Клуб буде покараний за образи на адресу Зозулі 301
22:40 Футбол Українця визнали найкращим форвардом чемпіона Білорусі 261
22:25 Біатлон Бринзак: Підручного підводять до чемпіонату світу 105
22:10 Футбол Шевченко міг залишити збірну України після відбору ЧС-2018 278
21:55 Олімпійські ігри-2020 Росія затягувала суд з WADA, щоб виступити на Олімпіаді під своїм прапором 210
21:40 Бокс The Ring назвав найкращий нокаут 2019 року 371
21:25 Футбол Динамо офіційно підтвердило оренду хавбека в Олександрію 244
21:09 Футбол Маріу: Роналду може переїхати до Росії 607
20:55 Футбол Вілліан: Готовий грати у Челсі до сорока років 138
20:40 Футбол Зоря планує підписати футболістів на три позиції 327
20:24 Хокей. УХЛ Донбас знищив Динамо у 23 турі УХЛ 181
20:10 Футбол Ювентус позбувся Манджукича 625
19:55 Футбол Мбаппе: Коли я прийшов до ПСЖ, то у команді була одна зірка 376
19:40 Біатлон Бринзак: Підгрушна зможе поборотися за медалі на чемпіонаті світу 341
19:25 Бокс Дерев'янченко: Головкіна тягнуть за вухо 553
19:10 Футбол Нападник Зорі перейшов до Десни 791
18:55 Футбол Півзахисник Динамо взагалі не дуже хоче грати у футбол 730
18:40 Гімнастика Дерюгіна: До України можуть застосувати санкції та штрафи 771
18:24 Футбол Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки 5288

Сестри Семеренко і Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу

Вчора 23:30 178 0
Бринзак прокоментував принцип відбору українських спортсменок
Сестри Семеренко і Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу
#Семеренко, #Джима

Джерело - Главком.

У жіночій збірній України з біатлону немає такого жорсткого зациклення на відборі спортсменок на гонку.

Про це президент ФБУ Володимир Бринзак заявив в інтерв'ю Biathlon.com.ua.

"У нас немає такого жорсткого зациклення на відборі. Фактично, у нас є десять біатлоністок, з яких ми можемо вибирати спортсменок на Кубок світу. Але будемо давати шанси. Якщо ми знаємо, що, наприклад, дівчата пропускають Поклюку, то там дамо виступити Журавок, Абрамовiй. Але поки Оля стріляє стоячи по хвилині – їй буде складно на Кубку світу, треба підтягувати цей компонент, стріляти в своєму ритмі, але швидко. А на німецьких етапах будемо обходитися тим складом, який є. Можливо, в тій же Поклюці подивимося Кривонос. А ось у Каті Бех поки буде свій головний старт – юніорський чемпіонат світу. З іншого боку, після Обергофу взагалі нічого планувати напевно не можна – там така погода, що ризик захворіти і змусити шукати екстрену заміну досить високий.

Я знаю, що якийсь етап буде пропускати Юля Джима, але поки не знаю, який саме. Віта і Валя пропустять Поклюку. Можливо, щось пропустить і Олена Підгрушна. Зараз поки всі дівчата залишилися в горах, готуються до січневої частини сезону. Навіть Журавок, яка повинна була їхати складати іспити, сказала, що краще нехай доведеться десь пожертвувати навчанням, але я хочу тренуватися на снігу, а не сидіти вдома без нормальних тренувань. Юля робить на цей сезон велику ставку, і підходить максимально серйозно", - зазначив Бринзак.

Раніше, Бо пропустить січневі етапи Кубка світу.

Нагадаємо, Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23.

Коментарі ()