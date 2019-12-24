Сестри Семеренко і Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу

У жіночій збірній України з біатлону немає такого жорсткого зациклення на відборі спортсменок на гонку.

Про це президент ФБУ Володимир Бринзак заявив в інтерв'ю Biathlon.com.ua.

"У нас немає такого жорсткого зациклення на відборі. Фактично, у нас є десять біатлоністок, з яких ми можемо вибирати спортсменок на Кубок світу. Але будемо давати шанси. Якщо ми знаємо, що, наприклад, дівчата пропускають Поклюку, то там дамо виступити Журавок, Абрамовiй. Але поки Оля стріляє стоячи по хвилині – їй буде складно на Кубку світу, треба підтягувати цей компонент, стріляти в своєму ритмі, але швидко. А на німецьких етапах будемо обходитися тим складом, який є. Можливо, в тій же Поклюці подивимося Кривонос. А ось у Каті Бех поки буде свій головний старт – юніорський чемпіонат світу. З іншого боку, після Обергофу взагалі нічого планувати напевно не можна – там така погода, що ризик захворіти і змусити шукати екстрену заміну досить високий.

Я знаю, що якийсь етап буде пропускати Юля Джима, але поки не знаю, який саме. Віта і Валя пропустять Поклюку. Можливо, щось пропустить і Олена Підгрушна. Зараз поки всі дівчата залишилися в горах, готуються до січневої частини сезону. Навіть Журавок, яка повинна була їхати складати іспити, сказала, що краще нехай доведеться десь пожертвувати навчанням, але я хочу тренуватися на снігу, а не сидіти вдома без нормальних тренувань. Юля робить на цей сезон велику ставку, і підходить максимально серйозно", - зазначив Бринзак.