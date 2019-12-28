 Українці фінішували третіми у мас-старті Різдвяної гонки | Біатлон | Champion.com.ua
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Українці фінішували третіми у мас-старті Різдвяної гонки

Сьогодні 19:50 643 0
Завершилася перша частина Різдвяної гонки
Українці фінішували третіми у мас-старті Різдвяної гонки
#Різдвяна гонка, #Меркушина

Джерело - Чемпіон.

У Ґельзенкірхені на стадіоні Фелтінс-Арена відбувся мас-старт у рамках знаменитої Різдвяної гонки.

Участь у ній брали 10 пар. Серед яких українці Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний. Перший етап Меркушина завершила на 5-му місці і передала естафету Підручного з відставанням у 12,5 секунд від лідера. На наступній передачі естафети Україна опустилася на 7-е місце - Дмитро на вогневому рубежі припустився одного промаху. Далі Меркушина припустилася одного промаху і Україна опустилася на 9-е місце - відставання від лідера становило 22,2 секунди.  Підручний завдяки чистій стрільбі підняв Україну на шосте місце - відставання від лідера зменшилося до 13 секунд. Меркушина теж без промахів відстрілялася і Україна на передачі була вже четвертою - відставання 9,8 секунди від лідера. Промах Підручного дещо опустив Україну на кілька позицій. Влучна стрільба Меркушиною повернула Україну на четверте місце. На останньому етапі Підручний на вогневому рубежі відпрацював без промахів. За підсумками мас-старту українці фінішували на 3-му місці. Відставання від лідера 12 секунд.

Перемогла у мас-старті двійка Лукас Гофер/Доротея Вірер (Італія).

Сьогодні, 28 грудня, о 20:05 відбудеться друга частина World Team Challenge - гонка переслідування. За підсумками останньої визначаться переможці і призери Різдвяної гонки.

Різдвяна гонка (World Team Challenge)
Мас-старт

1.  Доротея Вірер / Лукас Гофер (Італія)   32:16,9

2.  Лаура Дальмайер / Філіпп Наврат (Німеччина 1)  +4,5

3.  Анастасія Меркушина / Дмитро Підручний (Україна)  +12,0

4.  Ветле Шостад Крістіансен/Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія)  +16,6

5.  Анаїс Бескон / Антонін Гігонна (Франція)  +26,1

6.  Лена Хеккі / Беньямін Вегер (Швейцарія)  +36,2

7.  Ліза-Тереза Гаузер / Фелікс Ляйтнер (Австрія)  +44,9

8.  Маркета Давідова / Міхал Крчмарж (Чехія)  +48,4

9.  Деніз Геррманн / Бенедикт Долль (Німеччина 2)  +1:08,7

10.  Катерина Юрлова-Перхт / Матвій Єлісєєв (5)  +1:43,9

Раніше, сестри Семеренко і Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу.

Нагадаємо, Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23.

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