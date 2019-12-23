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Блашко: Не скажу, що я експерт у стрільбі

Вчора 23:26 296 0
Українка прокоментувала свій виступ на Кубку світу в Ансі
Блашко: Не скажу, що я експерт у стрільбі
#Кубок світу, #Блашко

Джерело - sport.ua.

Українська біатлоністка Дар'я Блашко змогла тримати хорошу швидкість і боротися на третьому етапі Кубка світу в Ансі.

Про це вона заявила в ефірі UA: ПЕРШИЙ.

"У цих двох гонках у Франції все було добре. Я побачила, що можу тримати хорошу швидкість і боротися. Були злети і падіння. Є над чим працювати. Відпочину і знову до роботи для подальшого руху вперед. Вважаю, що дуже хороший етап вийшов, я задоволена.

Не скажу, що я експерт у стрільбі, але намагаюся тримати рівень. У міжсезоння я вийшла на хороший відсоток у стрільбі, тому це потрібно підтверджувати у гонках. Інакше, який сенс від тренувань?", - зазначила Блашко.

Раніше, Бо пропустить січневі етапи Кубка світу.

Нагадаємо, Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23.

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