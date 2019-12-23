Блашко: Не скажу, що я експерт у стрільбі

Українська біатлоністка Дар'я Блашко змогла тримати хорошу швидкість і боротися на третьому етапі Кубка світу в Ансі.

Про це вона заявила в ефірі UA: ПЕРШИЙ.

"У цих двох гонках у Франції все було добре. Я побачила, що можу тримати хорошу швидкість і боротися. Були злети і падіння. Є над чим працювати. Відпочину і знову до роботи для подальшого руху вперед. Вважаю, що дуже хороший етап вийшов, я задоволена.

Не скажу, що я експерт у стрільбі, але намагаюся тримати рівень. У міжсезоння я вийшла на хороший відсоток у стрільбі, тому це потрібно підтверджувати у гонках. Інакше, який сенс від тренувань?", - зазначила Блашко.