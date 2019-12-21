Джерело - xsport.ua.
Провальна стрільба не дозволила Дмитру Підручному посісти високе місце у гонці переслідування.
Про це розповів сам український біатлоніст.
"Чесно кажучи, поки що важко сказати, чому я так багато намазав і в чому причина цих промахів. Намагався працювати в своєму ритмі. І якщо в спринті явно поспішив з двома пострілами, то тут стрілянина була взагалі якась незрозуміла. Поки не розумію, як з'явилися ці промахи і що зробити, щоб наступного разу їх не було. Хоча, бачив, що багато суперників мазали сьогодні, давали шанси, але я ними, на жаль, не скористався.
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Траса важка, мокра сніг з водою, важко по ньому бігти, але все ж ми в однакових умовах. Лижі, до речі, працювали сьогодні дуже добре, за це окреме спасибі сервісменам, багатьох суперників накочувався на спусках", - розповів Підручний.
Нагадаємо, Україна посіла 4-е місце в змішаній одиночній естафеті Кубка IBU.
Раніше Меркушина виборола бронзу у спринті на Кубку IBU.