Україна посіла 4-е місце в змішаній одиночній естафеті Кубка IBU

Перемогу здобула Німеччина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 грудня, в останній змагальний день на етапі Кубка IBU в Обертілліаху відбувся одиночний мікст, у якому Україна посіла 4-е місце.

Нашу збірну представляли Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал.

Перемогу здобула команда Німеччини, другими прибігли росіяни, а трійку замкнули норвежці.

Одиночна змішана естафета:

1. Німеччина (0+10) 44:31,4

2. Росія (1+13) +8,6

3. Норвегія (1+9) +43,2

4. Україна (1+11) +1:14,0

5. Австрія (0+8) +1:40,6

6. Бельгія (0+9) +2:05,3

Нагадаємо, Меркушина виборола бронзу у спринті на Кубку IBU.