Україна посіла 4-е місце в змішаній одиночній естафеті Кубка IBU

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 грудня, в останній змагальний день на етапі Кубка IBU в Обертілліаху відбувся одиночний мікст, у якому Україна посіла 4-е місце.
Нашу збірну представляли Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал.
Перемогу здобула команда Німеччини, другими прибігли росіяни, а трійку замкнули норвежці.
Одиночна змішана естафета:
1. Німеччина (0+10) 44:31,4
2. Росія (1+13) +8,6
3. Норвегія (1+9) +43,2
4. Україна (1+11) +1:14,0
5. Австрія (0+8) +1:40,6
6. Бельгія (0+9) +2:05,3
Нагадаємо, Меркушина виборола бронзу у спринті на Кубку IBU.