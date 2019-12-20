Блашко: Задоволена своїм ходом

Джерело - biathlon.com.ua.
Українська біатлоністка Дарія Блашко вказала на позитив у спринті на Кубку світу.
Про це розповіла сама спортсменка.
"Вийшла хороша гонка! Прикро, звичайно, за штраф, але помилка невелика - думаю, все можна виправити. Просто не вистачило трохи уважності і концентрації. Ходом я задоволена – в порівнянні з попередніми гонками, сьогодні нормально (посміхається)! Самопочуття краще!
Вважаю, лижі були хороші, хоч і траса така... - вода, дуже мокро. Були, звичайно, деякі моменти на спусках, але це наше - внутрішнє, поговоримо про це з сервісменами. В цілому, я задоволена лижами і дуже вдячна їм за роботу.
Так, хвилювання є - це трошки сковує, оскільки я все ніяк не можу знайти себе. Дівчата, які давно вже бігають, тут як риба у воді, а я ще не настільки добре себе почуваю. Потрібно бігати, потрібно звикати. Просто має пройти якийсь час і, думаю, все буде добре!", - розповіла Блашко.
Нагадаємо, Підгрушна у ТОП-10 в спринті на Кубку світу.
Раніше, Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU.