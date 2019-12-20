Капітан жіночої збірної з біатлону Олена Підгрушна вказала на складні погодні умови під час спринту на Кубку світу.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Надзвичайно складний день! Ця злива, дощ, холодно - дуже важко! М'язи просто дерев'яні від холоду та мокроти! Біжиш на максимумі і все рівно холод пробирає наскрізь. Я дуже старалась на рубежі відпрацюкати без помилок, тому стоячи довго стріляла - вицілювала кожен постріл! Потрібен був нуль сьогодні - дуже щільні результати і я надзвичайно рада, що вдалось! Такий день, який просто хочеться забути, відігрітися й швидше випити чаю!", - розповіла Підгрушна.