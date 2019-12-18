 Меркушина виборола срібло у короткій індивідуальній гонці на Кубку IBU | Біатлон | Champion.com.ua
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Меркушина виборола срібло у короткій індивідуальній гонці на Кубку IBU

Сьогодні 16:33 231 0
Анастасія Меркушина зупинилась за крок від перемоги
Меркушина виборола срібло у короткій індивідуальній гонці на Кубку IBU
#Меркушина, #Абрамова, #біатлон

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Обертілліаху у рамках третього етапу Кубка IBU відбулася жіноча коротка індивідуальна гонка.

Українка Анастасія Меркушина зуміла закрити всі мішені і довгий час залишалася головною претенденткою на перемогу, однак представниця Німеччини Штефані Шерер з пізнім стартовим номером також бездоганно відстрілялася та була швидшою за українку.

Ще одна українка Ольга Абрамова змогла посісти четверту сходинку.

Кубок IBU. Третій етап
Обертілліах
Коротка індивідуальна гонка. Єінки
18 грудня
1. Штефані Шерер (0 + 0 + 0 + 0) 39: 40,2
2. Анастасія Меркушина (0 + 0 + 0 + 0) +56,8
3. Анна Вайдель (0 + 0 + 0 + 1) +1: 04,2
...
4. Ольга Абрамова (0 + 1 + 0 + 0) +1:23,4
21. Юлія Журавок (0 + 0 + 1 + 1) +3:00,0
22. Анна Кривонос (0 + 0 + 1 + 0) +3:05,1
49. Катерина Бех (1 + 1 + 2 + 1) +5:30,1

Раніше, Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU.

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