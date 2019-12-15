Семеренко: Ми завжди виступаємо на максимумі

Завданням для Валентини Семеренко в гонці переслідування у Гохфільцені було впоратися зі стрільбою.

Про це спортсменка заявила в ефірі UA:Перший.

"Дякую за те, що вболіваєте за нас і переживаєте. Ми завжди виступаємо на максимумі. Моїм завданням на гонку було впоратися зі стрільбою, але трохи не вистачило сил на останньому вогневому - важка гонка для мене була. Думаю, далі буде краще.

Після спринту було нормально, але після естафети - дуже погано, не буду вдаватися в подробиці. Сьогодні я вийшла на старт і, в принципі, задоволена гонкою - тільки трохи штрафних кіл", - зазначила Семеренко.