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Семеренко: Ми завжди виступаємо на максимумі

Сьогодні 14:32 145 0
Українка прокоментувала свій виступ у гонці переслідування
Семеренко: Ми завжди виступаємо на максимумі
#Семеренко, #персьют

Джерело - Український біатлон.

Завданням для Валентини Семеренко в гонці переслідування у Гохфільцені було впоратися зі стрільбою.

Про це спортсменка заявила в ефірі UA:Перший.

"Дякую за те, що вболіваєте за нас і переживаєте. Ми завжди виступаємо на максимумі. Моїм завданням на гонку  було впоратися зі стрільбою, але трохи не вистачило сил на останньому вогневому - важка гонка для мене була. Думаю, далі буде краще.

Після спринту було нормально, але після естафети - дуже погано, не буду вдаватися в подробиці. Сьогодні я вийшла на старт і, в принципі, задоволена гонкою - тільки трохи штрафних кіл", - зазначила Семеренко.

Раніше, у гонці переслідування Валентина Семеренко фінішувала 14-ою.

Нагадаємо, Україна посіла четверте місце у естафеті на Кубку світу.

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