Меркушина втратила перемогу у суперспринті на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
В італійському Ріднау у рамках другого етапу Кубка IBU відбулася жіноча суперспринтерська гонка.
Українка Анастасія Меркушина, яка здобула перемогу в кваліфікації, мала всі шанси виграти ще й фінальну частину гонки. Після четвертої стрільби Меркушина тікала лідером на фініш, однак шведка Інгела Андерссон зуміла випередити нашу біатлоністку.
1. Інгела Андерссон (0+3) 16:26,1
2. Анастасія Меркушина (0+3) +1,7
3. Лу Жанмонно Лоран (0+1) +5,9
...
18. Юлія Журавок (1+2) +56,5
23. Катерина Бех (3+3) +1:16,0
25. Надія Бєлкіна (3+2) +1:20,2
29. Ольга Абрамова (4+3) +2:00,1
Раніше, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.
Нагадаємо, Підгрушна перейде в основну збірну на другий етап Кубка світу.