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Меркушина втратила перемогу у суперспринті на Кубку IBU

Сьогодні 17:35 126 0
Біатлоністка впустила перемогу на останньому колі
Меркушина втратила перемогу у суперспринті на Кубку IBU
#Кубок IBU, #Меркушина

Джерело - Чемпіон.

В італійському Ріднау у рамках другого етапу Кубка IBU відбулася жіноча суперспринтерська гонка.

Українка Анастасія Меркушина, яка здобула перемогу в кваліфікації, мала всі шанси виграти ще й фінальну частину гонки. Після четвертої стрільби Меркушина тікала лідером на фініш, однак шведка Інгела Андерссон зуміла випередити нашу біатлоністку.

Кубок IBU
Другий етап. Ріднау
Суперспринт. Жінки
12 грудня

1.  Інгела Андерссон (0+3)  16:26,1

2.  Анастасія Меркушина (0+3)  +1,7

3.  Лу Жанмонно Лоран (0+1)  +5,9

...

18.  Юлія Журавок (1+2)  +56,5

23.  Катерина Бех (3+3)  +1:16,0

25.  Надія Бєлкіна (3+2)  +1:20,2

29.  Ольга Абрамова (4+3)  +2:00,1

Раніше, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.

Нагадаємо, Підгрушна перейде в основну збірну на другий етап Кубка світу.

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