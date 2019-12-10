Підгрушна повертається. Став відомим склад збірної України на етап Кубку світу у Гохфільцені

Джерело - sport.ua.
Став відомий склад збірної України з біатлону на другий етап Кубка світу в австрійському Гохфільцені, який відбудеться з 13 по 15 грудня.
Враховуючи не дуже насичену програму етапу, тренери вирішили обійтися без запасних: в Австрію поїдуть 5 чоловіків і 5 жінок.
У чоловіків місце в складі втратив Тарас Лесюк. У жінок на Кубок IBU вирушили Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна. Повертається в Кубок світу Олена Підгрушна.
Склад збірної України:
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко
Жінки: Юлія Джима, Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Олена Підгрушна
Раніше, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.
Нагадаємо, Підгрушна перейде в основну збірну на другий етап Кубка світу.