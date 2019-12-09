Росія має понести суворе покарання за порушення антидопінових правил.

Про це розповів олімпійський чемпіон Мартен Фуркад.

"Думаю, Росію покарають і сподіваюся на це. Я втратив пару медалей через неї.

Покарання має бути суворим, але в той же час важливо, щоб Росія залишалася сильною нацією в зимових видах спорту. Росія повинна виступати в біатлоні і повинна бути представлена в спорті.

Всі знають, як я ставлюся до допінгового питання. Я не можу обманювати. Але я не радий цій ситуації. Як і Німеччина, Норвегія, Франція, Росія є важливою країною в спорті", - розповів Фуркад.