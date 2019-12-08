Семеренко: Хотіла догнати росіянку

Українка прокоментувала естафетну гонку

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Віта Семеренко у шведському Естерсунді на жіночій естафетній гонці хотіла догнати збірну Росію.

Про це вона заявила в ефірі UA: Перший.

"Один додатковий патрон використала - це нібито хороший результат У порівнянню з першою естафетою сьогодні відчувалася втома. Та все ж відчувала свої м’язи. Хотілося догнати росіянку. До стійки переграла американку, а от обійти представницю Росії не вдалося", - зазначила Семеренко.

Раніше, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.

Нагадаємо, Підгрушна перейде в основну збірну на другий етап Кубка світу.