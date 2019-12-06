Тренер вказав завдання Джими на сезон

Джерело - xsport.ua.
Українська біатлоністка Юлія Джима має отримувати задоволення від турнірів.
Про це розповів особистий тренер Юлії Джими Урош Велепець
"Хочемо покайфувати у цьому сезоні, без особливого тиску. Необхідно, щоб Юля знову отримувала задоволення від змагань. Хочемо, щоб не було постійного стресу і зайвої психологічного тиску.
На жаль, в Україні дуже мало людей розбираються в біатлоні, але багато пишуть свої негативні коментарі, і це впливає на спортсмена. Зараз дуже сильна конкуренція в біатлоні, щоб потрапляти в Топ-40 потрібно виконати серйозну роботу, швидко бігти і чисто стріляти", - розповів Велепець.
Раніше, Велепець заявив, що українка поки що не набрала оптимальну форму.
Нагадаємо, Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу.